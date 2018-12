Deze week in Screentime: vervelende collega’s en kapot internet MVO

12 december 2018

06u00 0 Film Vervelende collega’s, iedereen heeft er wel eentje... In ‘De Collega’s 2.0.’ is het vooral de nieuwe chef die voor kopzorgen zorgt.

Een Vlaamse remake van een oude klassieker, met nieuwe acteurs, nieuwe technologie en simpele humor. Het recept voor een grote hit, of zal het publiek er anders over denken?

Over vervolgverhalen gesproken: daarnaast verschijnt deze week ook ‘Ralph Breaks The Internet’ in de zalen. Het langverwachte vervolg op ‘Wreck It Ralph’ belooft weer even avontuurlijk en aandoenlijk te worden als het origineel.