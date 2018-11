Deze week in ‘Screentime’: powervrouwen alom TK

14 november 2018

07u09 0 Film Het is woensdag, wat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van ‘Screentime’. Deze week heeft Eline De Munck het over de belangrijke dingen in het leven: sterke vrouwen.

In ‘The Wife’ kruipt Glenn Close in de huid van Joan Castleman, die getrouwd is met een beroemde schrijver. Wat de wereld niet weet, is dat zij eigenlijk de schrijfster is van zijn gevierde boeken. Wanneer hij de Nobelprijs voor de Literatuur wint, begint ze zich steeds minder goed te voelen bij de situatie. Als biograaf Nathaniel dan probeert om het levensverhaal van haar beroemde man op papier te zetten, is het hek van de dam.

Maar eerst geeft Eline je nog drie filmweetjes mee. Wist jij al dat er een vervolg komt op horrorserie ‘Penny Dreadfull’?

