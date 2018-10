Deze week in ‘Screentime’: Neil Armstrong gaat van de maan naar het grote scherm MVO

17 oktober 2018

06u40 0 Film Deze week gebeurde er weer heel wat in filmland. Eline De Munck overloopt de films en trailers die je zeker gezien moet hebben.

‘Venom’ doet het helaas niet zo goed, wat reviews betreft. Wie dus liever past voor de Marvel-film kan nog altijd de maanlanding herbeleven in ‘First Man’. Die film is vanaf vandaag te zien in onze zalen. Nog niet helemaal overtuigd? De rol van Neil Armstrong wordt gespeeld door Ryan Gosling...

