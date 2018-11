Deze week in Screentime: het Amerikaanse debuut van Felix Van Groeningen DBJ

21 november 2018

06u00 0 Film ‘Beautiful Boy’, het Amerikaanse debuut van Felix Van Groeningen, wordt hier en daar al genoemd als Oscarkandidaat. Wij stellen de film aan je voor, want je kan vanaf vandaag ook zelf gaan beoordelen of dat terecht is.

Het aangrijpende ‘Beautiful Boy’ vertelt het verhaal van David, een vader die machteloos toeziet hoe zijn zoon Nic kampt met een drugverslaving en zijn gevecht tijdens de ontwenningsperiode. De hoofdrollen worden vertolkt door topacteur Steve Carell, bekend van ‘The Office’ en ‘The 40 Year Old Virgin’, en rijzende ster Timothée Chalamet, die meespeelde in ‘Call Me By Your Name’.

Verder hebben we het ook over ‘The Girl in the Spider’s Web’ en maakten we een compilatie met de beste cameo’s van de onlangs overleden Stan Lee.