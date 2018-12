Deze week in ‘Screentime’: een apocalyptisch steampunk-verhaal en de terugkeer van Asterix & Obelix TK

05 december 2018

06u00 0 Film Het is woensdag, wat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van ‘Screentime’. Deze week heeft Eline De Munck het over de apocalyptische wereld van ‘Mortal Engines’.

Peter Jackson heeft duidelijk iets met trilogieën. Na de razend populaire verfilmingen van ‘The Lord Of The Rings’ en ‘The Hobbit’ boog de man zich nu over de boekenreeks ‘Mortal Engines’. Hij doet dat dit keer niet als regisseur, maar als producer en scenarist. Het duurde maar liefst 10 jaar om deze film te maken, die het verhaal brengt van een dystopische toekomst waarin steden rondtrekken op wielen, op zoek naar brandstof en kleinere steden om te veroveren. De film volgt Tom Natsworthy, die per ongeluk betrokken raakt bij de moordpoging van de illustere Hester Shaw op Thaddeus Valentine (Hugo Weaving). De twee worden uit het rijdende Londen gegooid en moeten het alleen zien te rooien in een verwoeste wereld.

En verder heeft Eline het ook over vrolijkere zaken: de nieuwe ‘Asterix & Obelix’-film.

