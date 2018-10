Deze week in ‘Screentime’: cowboys en klassiekers MVO

24 oktober 2018

16u29 0 Film Het is woensdag, wat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van ‘Screentime’. Eline De Munck heeft het vandaag over ‘The Sisters Brothers’.

De gebroeders Sisters zijn twee huurmoordenaars die de opdracht krijgen om een chemicus op te sporen. Die laatste heeft namelijk een formule ontworpen om goud te doen oplichten in de rivier, iets wat van pas kwam tijdens de ‘gold rush’. De film is vanaf vandaag te zien in de zalen.

Uiteraard heeft Eline ook nog een hoop andere nieuwtjes, die je hieronder meteen kan bekijken.

