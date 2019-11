Deze Vlaamse actrices verlenen hun stem aan Anna en Elsa in ‘Frozen 2' Christophe D'huysser

08 november 2019

08u15 0 Film Nog een kleine twee weken en dan komt ‘Frozen 2' uit in de bioscoop. Naast een originele Engelstalige versie van deze animatiefilm pakt Disney opnieuw uit met een Vlaamse versie. En daarin zullen actrices Aline Goffin en Elke Buyle weer te horen zijn als de prinsessen Anna en Elsa.

Zangeres en actrice Aline Goffin heeft haar strepen al verdiend als Vlaamse stem in een heleboel animatiefilms. Zo was ze eerder te horen in ‘The Incredibles’, ‘Despicable Me’, ‘Alice in Wonderland’ en nu dus opnieuw als Anna in de Vlaamse versie van ‘Frozen 2'. Collega Elke Buyle, die haar stem verleent aan Elsa, is dan weer wel iets bekender. In 2009 nam ze deel aan de talentenjacht ‘Op Zoek Naar Maria’ op VTM. Ze won niet, maar bewees wel dat ze een steengoede zangeres is.

En dat kwam haar zes jaar geleden goed van pas bij de release van de eerste Frozen. Elke was de stem achter de oorwurm ‘Laat Het Los’. Meteen schoot het Disney-liedje naar de top in de Vlaamse hitlijsten - iets wat zelden gebeurt - en bracht ze het beklijvende nummer live op verschillende podia.

Ook sneeuwpop Olaf is uiteraard opnieuw te zien in ‘Frozen 2'. Een rol die is weggelegd voor acteur Govert Deploige. Hij nam enkele maanden de rol van Benny uit Familie over van Roel Vanderstukken toen die laatste revalideerde van een hartoperatie. En gewezen Familie-acteur Guillaume Devos mag zich helemaal uitleven als prins Kristoff. Daarnaast zijn ook Ivan Pecnik, Tania Kloek, Ludo Hellinx en Dieter Troubleyn te horen in ‘Frozen 2'. In deze animatiefilm gaat Elsa samen met haar zus Anna en vrienden Olaf en Kristof op een avontuurlijke reis om te achterhalen waarom ze met magische krachten geboren werd.

'Frozen 2' speelt vanaf 20 november in de bioscoop.