Deze tien films verschijnen in oktober in de bioscoop door: Arno Van Hauwermeiren

Oktober staat voor de deur en dat betekent een nieuw bioscoopoverzicht. Dit zijn alvast tien goede redenen voor een bioscoopavondje volgende maand.

Blade Runner 2049

De fans kijken er al maanden naar uit en op 4 oktober is het dan eindelijk zover. Regisseur Denis Villeneuve ('Prisoners', 'Sicario', 'Arrival') moet de grote schoenen van Ridley Scott zien te vullen. 'Blade Runner' groeide in 1982 -na aanvankelijk felle kritiek- uit tot een cultklassieker. Sequels op cultfilms worden al sneller eens met de grond gelijkgemaakt dan de doorsnee film. Maar met Ryan Gosling en Harrison Ford als Rick Deckard loopt dat waarschijnlijk wel op wieltjes.



'Blade Runner 2049' verschijnt op 4 oktober in de bioscoop.







Le Fidèle

Michaël R. Roskam en Matthias Schoenaerts slaan na 'Rundskop' opnieuw de handen in elkaar. "'Rundskop' was een mokerslag, maar 'Le Fidèle' is eerder als een knuffel die stilletjes aan een wurggreep wordt", vertelde Schoenaerts al. Achter deze harde misdaadthriller schuilt een aangrijpend liefdesverhaal dat je nog dagenlang zal achtervolgen.



'Le Fidèle' verschijnt op 4 oktober in de bioscoop.







The Mountain Between Us

De ster van Idris Elba schijnt alsmaar harder aan het Hollywoodfirmament. Nu schittert hij naast Oscarwinnares en icoon Kate Winslet in een romantische thriller. Hun personages, volledig vreemden voor elkaar, charteren samen een vliegtuigje nadat hun lijnvlucht wordt geannuleerd. Wanneer het vliegtuigje neerstorten moeten ze samen zien te overleven in de wildernis.



'The Mountain Between Us' verschijnt op 4 oktober in de bioscoop.







Detroit

Kathryn Bigelow won in 2011 een Oscar voor 'The Hurt Locker' als eerste vrouwelijke regisseur ooit. Na het erg geslaagde 'Zero Dark Thirty' over de jacht op Osama bin Laden volgt nu 'Detroit', een nieuw politiek en sociaal drama dat inzoomt op de rassenrellen in Detroit in de jaren 60. Na een politie-inval in een bar breken er zware rellen uit in de stad, die vijf dagen zullen duren. De rellen kostten het leven aan 39 mensen.



'Detroit' verschijnt op 11 oktober in de bioscoop.







American Assassin

Michael Keaton is het schoolvoorbeeld van een comebackacteur. Na zijn rol als Batman in de jaren 80 en 90 verdween hij in de vergetelheid, tot hij in 2015 bijna een Oscar won voor 'Birdman'. Sindsdien rijgt hij weer de toprollen aan elkaar. In 'American Assassin' speelt hij een oorlogsveteraan die samen met een Black-Opsrekruut een reeks willekeurige aanvallen op militairen en burgers onderzoekt.



'American Assassin' verschijnt op 11 oktober in de bioscoop.







Happy Death Day

'Groundhog Day' in een horrorjasje, zo kan je 'Happy Death Day' het best beschrijven. Studente Tree Gelbman beleeft haar slechtste verjaardag ooit, want ze wordt die dag vermoord. Om alles nog wat erger te maken beleeft ze die dag telkens opnieuw. Maar dat geeft haar wel de kans om uit te zoeken wie haar moordenaar is.



'Happy Death Day' verschijnt op 18 oktober in de bioscoop.







Good Time

Robert Pattinson is terug van weg geweest in dit misdaaddrama. Pattinson speelt Connie, een overvaller die maar net weet te ontsnappen. Zijn broer heeft minder geluk en wordt gearresteerd. Connie beslist hem te helpen ontsnappen uit de gevangenis. Dat is het begin van een lange nacht vol van adrenaline in de buitenwijken van New York.



'Good Time' verschijnt op 18 oktober in de bioscoop.







Lego Ninjago

De eerste Lego Movie was een inslaand succes en ook de Lego Batman Movie was enorm populair. Deze keer is het de beurt aan ninja's. Zes jonge ninja's krijgen de taak om hun eiland Ninjago te beschermen. 's Nachts zijn het krijgers, die hun vaardigheden en geweldige voertuigen gebruiken om monsters en slechteriken te bestrijden. Overdag zijn het doodgewone tieners die vechten met hun grootste vijand: de middelbare school.



'Lego Ninjago' verschijnt op 18 oktober in de bioscoop.







Thor: Ragnarok

Thor, een van onze favoriete superhelden in het Marveluniversum, laat de Avengers even voor wat zijn voor zijn eigen film. Thor zit gevangen aan de andere kant van het universum. Hij moet in een race tegen te klok proberen om naar Asgard terug te keren om Ragnarok te stoppen. De vernietiging van zijn thuiswereld en het einde van de beschaving van Asgardian liggen nu in handen van een almachtige nieuwe bedreiging, de meedogenloze Hela.



'Thor: Ragnarok' verschijnt op 25 oktober in de bioscoop.







Het Tweede Gelaat

"Met deze film wil ik echt scoren", liet regisseur Jan Verheyen al weten. De trailer ziet er erg Hollywoodiaans uit, maar het wordt nog afwachten of Verheyen het niveau van 'De Zaak Alzheimer' kan evenaren. De ooit onvoorwaardelijke vriendschap tussen commissarissen Vincke en Verstuyft gaat door diepe dalen als ze worden geconfronteerd met een reeks gruwelijke moorden. Ook een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. Ondertussen heeft de seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier.



'Het Tweede Gelaat' verschijnt op 25 oktober in de bioscoop.