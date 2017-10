Deze tien films en series moet je echt zien tijdens herfstvakantie Arno Van Hauwermeiren

13u22 0 rv rv Film Na acht stressvolle weken op de schoolbanken mag de riem er eindelijk eens af. De eerste week vakantie van het schooljaar vieren wij met films en series, véél films en series. Met deze tien toppers op tv, op Netflix en in de bioscoop kan jouw vakantie niet meer stuk.

Lego Ninjago

Het weer valt waarschijnlijk tegen volgende week, dus is een bezoekje aan de cinema een goed idee. ‘Lego Ninjago’ is voor zowel de jongsten als de oudsten een aanrader. De eerste Lego Movie was een inslaand succes en ook de Lego Batman Movie was enorm populair. Deze keer is het de beurt aan ninja’s. Zes jonge ninja’s krijgen de taak om hun eiland Ninjago te beschermen. ’s Nachts zijn het krijgers, die hun vaardigheden en geweldige voertuigen gebruiken om monsters en slechteriken te bestrijden. Overdag zijn het doodgewone tieners die vechten met hun grootste vijand: de middelbare school.

‘Lego Ninjago’ draait nu in de bioscoop.







Pokémon De Film: Ik Kies Jou

De Pokémongekte is weer wat gaan liggen na de Pokémon Go-rage van vorig jaar. Maar voor wie Pokémon nooit passé is, moet zeker naar ‘Ik Kies Jou’ gaan kijken. Ash maakt voor het eerst kennis met Pikachu, met wie hij de wijde wereld in trekt. Ash hoopt ooit een succesvolle ‘Pokémaster’ te worden.

‘Ik Kies Jou’ draait op slechts twee dagen in de bioscopen van Kinepolis: op zondag 5 november en op zaterdag 11 november.

Horrorfilms

Voor de oudere kijkers wordt het trouwens een fantastische Halloween in de bioscoop. ‘Happy Death Day’ draait nu al in de cinema en ‘Jigsaw’ komt op 1 november uit.







Fantastic Beasts and Where To Find Them

Je moet de deur niet uit om recente topfilms te bekijken. Harry Potter-spin-off ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ is nog maar pas uit de bioscoop, maar Telenet biedt de film al aan op Play More. Het verhaal speelt zich af lang voor Harry Potter geboren werd. Magie-zoöloog Newt Scamander (Eddie Redmayne) heeft net een excursie met bijzonder fabeldieren afgerond wanneer het tijdens een tussenstop in New York fout loopt. Enkele dieren ontsnappen uit zijn koffer, en die kunnen veel problemen veroorzaken in de dreuzelwereld.

‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ is nu beschikbaar op Telenet Play More.

Finding Dory

Als Telenet topfilms aanbiedt, dan kan Netflix natuurlijk niet achterblijven. ‘Finding Dory’ is een nieuw voorbeeld van hoe briljant Pixar wel is. Het vergeetachtige visje Dory (Ellen DeGeneres) onderneemt een lange reis op zoek naar haar ouders. Wie net als Dory zijn of haar geheugen moet opfrissen, kan op Netflix ook de eerste film ‘Finding Nemo’ bekijken.

‘Finding Dory’, nu beschikbaar op Netflix.

Rapunzel

Nog eentje uit de stal van Disney, dat ondertussen elk sprookje heeft verfilmd. Prinses Rapunzel wordt als baby ontvoerd uit het paleis van haar ouders door de heks Mother Gothel. Ze wordt opgesloten in een verborgen hoge toren, waar ze onmogelijk uit kan ontsnappen. Rapunzel droomt van vrijheid en Flynn Rider, de beruchtste crimineel van het koninkrijk, kan daar voor zorgen. Ze maken samen de afspraak om uit de toren te ontsnappen. Het is het begin van een magisch avontuur.

‘Rapunzel’, vanaf 2 november op Netflix.

El Dorado

Een van de meest ondergewaardeerd animatiefilms ooit wat ons betreft. Het muzikale trio Hans Zimmer, Tim Rice en Elton John, dat ook de muziek van ‘The Lion King’ schreef, maakte ook de muziek voor deze film. Maar het is vooral de heerlijke humor die wij onthouden. Het verhaal gaat over twee oplichters die per toeval de kaart in handen krijgen naar de befaamde stad van goud: El Dorado. Ze gaan als verstekelingen aan boord van een schip, en komen na een lange zoektocht in El Dorado terecht. Daar worden ze als goden onthaald.

‘El Dorado’ is nu beschikbaar op Netflix.

The Jungle Book

Toen bekend raakte dat Jungle Book een live actionversie kreeg, werd mening wenkbrauw gefronst. Het bleek echter een schot in de roos en nu wordt binnenkort zelfs ‘Dumbo’ verfilmd. Het verhaal kent iedereen: mensenkind Mowgli wordt door een roedel wolven opgevoed. Wanneer tijger Shere Khan terugkeert naar de jungle, moet het kind vluchten. Samen met panter Bagheera en Baloe de beer onderneemt hij een lange reis.

'The Jungle Book' is nu beschikbaar op Netflix.

Beat Bugs

Een fantastische reeks waarvan zowel de allerkleinsten als de alleroudsten van zullen genieten. Terwijl jouw kroost in de ban is van Jay en zijn insectenvriendjes, zullen ouders vooral genieten van de Beatles-hits. Topartiesten als Eddie Vedder, Sia, P!nk en Regina Spektor zingen de grootste nummers van misschien wel de grootste band aller tijden.

‘Beat Bugs’, nu beschikbaar op Netflix.

Riverdale

De herfstvakantie komt als geroepen, want op 2 november lanceert Netflix het tweede seizoen van Riverdale, een reeks over tieners in een gelijknamig dorpje, gehuld in geheimen en mysteries. In plaats van 13 afleveringen, worden we deze keer verwend met 22 afleveringen! Tijd genoeg dus om alle geheimen van het eerste seizoen te ontrafelen.

Seizoen 2 van ‘Riverdale’, verschijnt op 2 november op Netflix.

Frankenweenie

Wie niet graag naar de bioscoop gaat en geen Netflix of Play More heeft, kan nog altijd gewoon tv kijken. Ook daar worden we volgende week verwend. Zaterdag zendt zender ZES ‘Frankenweenie’ uit, een ontroerende animatiefilm van topregisseur Tim Burton, die zich baseerde op zijn gelijknamige kortfilm uit 1984. De film vertelt het verhaal van de jonge Victor en zijn hondje Sparky. Wanneer de vrolijke viervoeter door een auto wordt aangereden, brengt zijn baasje hem opnieuw tot leven met elektrische impulsen à la Frankenstein. Victor wil zijn creatie voor de buitenwereld verborgen houden, maar dat is niet naar de zin van het kleine monster.

‘Frankenweenie’, zaterdag om 23.10u op ZES.