Deze Nederlandse film werd van Facebook gehaald wegens "te beledigend"

28 mei 2018

Bron: Het Nieuwsblad 2 Film De Nederlandse film 'Redbad' zal geen trailers kunnen vertonen op Facebook. Volgens de site zou de prent immers "te beledigend zijn voor grote bevolkingsgroepen".

Op het eerste zicht ziet de trailer van 'Redbad' er nochtans niet anders uit dan eentje van pakweg 'Game of Thrones': oorlog, veel geweld, uithuwelijking...

Toch is het verhaal over de Friese held Radboud nog een groot probleem voor Facebook. Dat zou alles te maken hebben met de reden waarom hij zijn heldenstatus verwerft heeft: hij verzette zich tegen de Christenen, die alle 'heidenen' ofwel probeerden te bekeren of uitroeien. "We laten ons door niemand vertellen wat we moeten geloven", aldus Redbad in de trailer.

In Nederland en België lijkt dat vast geen reden om een film van Facebook te bannen, maar in andere landen is verzet tegen het Christendom nog wel zodanig taboe dat de site liever censuur toepast.

De filmmakers zijn alvast ontdaan door het nieuws, zo weet het Nieuwsblad, want zij deden hun best om de prent zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken. "Toch hebben we blijkbaar een gevoelige snaar geraakt", klinkt het.