Deze jongen vervangt Macaulay Culkin in nieuwe versie van ‘Home Alone’ MVO

11 december 2019

14u31

Bron: ANP 0 Film Het is eindelijk duidelijk wie de hoofdrol vertolkt in de nieuwe reboot van Home Alone (1990). Archie Yates, bekend van de film ‘Jojo Rabbit’, heeft de klus binnengehaald. Dat meldt Variety.

Het verhaal van de nieuwe film, die wordt gemaakt voor Disney+, gaat over andere personages dan het origineel. Archie speelt dus niet, net als Macaulay Culkin, de rol van Kevin die per ongeluk alleen thuis wordt achtergelaten tijdens Kerstmis. Ook Ellie Kemper en Rob Delaney zijn te zien in de nieuwe film.

Home Alone is een van de bekende titels die Disney nieuw leven inblaast. Voor het streamingplatform worden ook nieuwe versies van ‘Night At The Museum’, ‘Diary Af A Wimpy Kid’ en ‘Cheaper By The Dozen’ gemaakt.