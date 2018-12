Deze horrorfilm op Netflix met Sandra Bullock jaagt iedereen de stuipen op het lijf: “Ik durf mijn ogen niet meer te openen” DBJ

26 december 2018

08u55 34 Film ‘Bird Box’, de nieuwe horrorfilm met Sandra Bullock (54), jaagt Netflix-kijkers de stuipen op het lijf. De film waarin mensen op een gewelddadige manier zelfmoord plegen, laat geen kijker onberoerd. Fans vragen zich af waarom er geen serie werd gemaakt van het verhaal.

“Welke volslagen getikte persoon heeft het scenario voor ‘Bird Box’ geschreven?”, vraagt een kijker van Netflix zich af. “Ik ben doodsbang!” De fan is niet de enige bij wie de film aanslaat. “Ik ben naar ‘Bird Box’ aan het kijken en ik moet eerlijk toegeven, ik kijk met de stuipen op het lijf.” Een ander voegt daaraan toe: “Ik voel een echt een idioot. Ik weet dat het maar een film is, maar ik durf nu niet meer in huis rond te lopen met mijn ogen open.”

Dat laatste heeft alles te maken met het plot van de film. Daarin speelt Oscarwinnares Sandra Bullock (‘Speed’, ‘Gravity’) een moeder die samen met haar twee kinderen is achtergebleven in een post-apocalyptische wereld waarin iedereen de drang heeft om zelfmoord te plegen. Ze leven in een huis met alle rolluiken naar beneden en telkens ze naar buiten gaan, moeten ze een blinddoek ombinden. Want telkens wanneer ze hun ogen zouden openen, worden ze door een kracht gedwongen om op een gewelddadige manier zelfmoord te plegen. Het gezin probeert uit alle macht te ontsnappen uit de situatie en in veiligheid te geraken.

De film is gebaseerd op een kortverhaal van Josh Malerman uit 2014 en is een regelrechte hit op Netflix. In die mate zelfs dat enkele fans zich afvragen waarom er niet beslist is er een serie van te maken. “Ze zouden er een serie van moeten maken, wat een film”, klinkt het. Of “Ik zit nog met zoveel onbeantwoorde vragen, komt er nog een tweede deel?”