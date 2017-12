Deze Hollywoodster is de meest overbetaalde acteur van het jaar DBJ

15u47

Bron: Forbes 0 bwt Christian Bale, Mark Wahlberg en Channing Tatum Film Mark Wahlberg is volgens het zakenblad Forbes de meest overbetaalde acteur van het jaar. Met een jaarsalaris van 68 miljoen dollar (57 miljoen euro) blijft hij Christian Bale net voor.

Het zakenblad kijkt naar het bedrag dat de acteur voor 1 juni 2017 binnenrijfde voor drie films. Dat was dus 68 miljoen, maar hij kon daar bitter weinig tegenoverstellen aan de kassa, althans naar Hollywoodbegrippen. Voor elke dollar die hij werd betaald voor zijn rol, kreeg de productie er 4,4 in de plaats.

'Deepwater Horizon', over de olieramp in de golf van Mexico, kon maar net de investeringen van 110 miljoen dollar terugverdienen. Ook zijn film over de marathon van Boston, 'Patriot's Day', was geen vetpot. De film bracht 50 miljoen dollar in het laatje, terwijl er 45 miljoen werd in geïnvesteerd.

'Deepwater Horizon' Mark Wahlberg (rechts) in 'Deepwater Horizon'.

Patriot's Day Mark Wahlberg in 'Patriot's Day'.

Ook Christian Bale (43) deed de kassa's amper rinkelen. Voor elke dollar die hij betaald werd, werden er 6,7 verdiend. Zijn film over de Armeense genocide, 'The Promise', flopte gigantisch en kon maar 11 procent van het budget van 90 miljoen terugverdienen. Op de derde plaats staat Channing Tatum met 7,6 dollar.

The promise Christian Bale in 'The Promise'.