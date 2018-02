Deze Hollywood hunks zagen er 10 jaar geleden helemaal anders uit DBJ

21 februari 2018

Een doorbraak in Hollywood doet wat met een mens. Niet alleen mentaal maar ook fysiek. Deze acteurs zijn vaak enkel te herkennen als je weet wie ze zijn. Denk bijvoorbeeld aan Matthew Lewis die jaren lang Neville Longbottom speelde in de Harry Potterfilms. Maar ook Jamie Dornan, de hunk uit fifty Shades of Grey', is er flink op verbeterd.