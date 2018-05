Deze Hollywood-diva zal Angelina Jolie van antwoord dienen in 'Maleficent 2' TC

20 mei 2018

12u00 1 Film Er zijn nieuwe namen bekend geraakt van acteurs die de cast van 'Maleficent 2' zullen vervoegen. Meest opvallende naam daarbij? Die van Hollywood-veterane Michelle Pfeiffer (60)

'Maleficent', de film die het achtergrondverhaal vertelde van de boze heks uit Doornroosje, was in 2014 een groot succes. Logisch dus dat Disney een tweede film over de toverkol wil maken. Die zal later dit jaar gefilmd worden. Eerder was al bekend dat enkele acteurs uit de eerste film terugkeren. Zo zal Angelina Jolie opnieuw de rol van Maleficent spelen en kruipt Elle Fanning weer in de huid van prinses Aurora. Maar nu raakten ook enkele nieuwe namen bekend.

Topacteurs

Eerder meldden we al dat Ed Skrein ('Game of Thrones') de rol van de slechterik in deze film zal spelen. Maar nu werden ook de namen van Chiwetel Ejiofor ('12 Years a Slave'), Jenn Murray ('Fantastic Beasts and Where to Find Them') en vooral ook Michelle Pfeiffer aan het lijstje toegevoegd. En dat is toch een actrice met naam en faam in Hollywood. Met films als 'Dangerous Liaisons', 'The Fabulous Baker Boys', 'Frankie and Johnny' en 'One Fine Day' op haar cv brengt ze alvast heel wat ervaring mee naar de set van 'Maleficent 2'. Die film zou eind 2020 in de zalen komen.