Deze films moeten volgens onze Hollywoodvrouw de Oscars winnen

04 maart 2018

09u00 1 Film Vannacht worden de 90ste Oscars uitgereikt. Onze Hollywoodvrouw Kristien maakt deel uit van The Academy. Dat wil zeggen ze haar stem mag uitbrengen voor de films die genomineerd werden voor een Oscar. Dit zijn haar keuzes voor de zeven belangrijkste beeldjes.

Beste Film en Beste Regisseur: 'The Shape Of Water'

De stomme schoonmaakster Elisa vindt op een dag samen met haar collega Zelda een visachtig creatuur waarvoor ze snel empathie voelt. Dit wezen is de laatste van zijn soort en wordt door de Amerikaanse overheid anno 1962 bestudeerd om eventueel te worden ingezet in het leger of in de ruimtevaart. Bijgevolg probeert Amerika dit verborgen te houden voor Rusland. Elisa wil het amfibisch wezen helpen ontsnappen uit het laboratorium.

Beste Actrice en Beste Acteur in een bijrol: Frances McDormand en Sam Rockwell in 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Er zijn maanden verstreken in de moordzaak van de dochter van Mildred Hayes en ze neemt een gedurfde stap. Ze schildert drie billboards die weggebruikers naar haar stadje leiden met daarop een controversiële boodschap gericht aan William Willoughby, de sheriff van de stad. Als zijn hulpsheriff Dixon, een onvolwassen moederskindje met een voorliefde voor geweld betrokken raakt, wordt de strijd tussen Mildrid en Ebbings wetshandhavers alleen maar verergerd.

Beste Acteur: Gary Oldman – 'Darkest Hour'

Een onherkenbare Gary Oldman kruipt in de huid van Winston Churchill voor een film die zich afspeelt tijdens een van de meest turbulente periodes uit de Britse geschiedenis, WO II.

Beste Actrice in een Bijrol: Allison Janney – ‘I, Tonya’

'I, Tonya' vertelt het waargebeurde verhaal van Olympisch schaatsster Tonya Harding. Tijdens de Amerikaanse kampioenschappen ijsschaatsen in 1994 weet Tonya zich op te werken tot een van de favorieten. Door een incident, waarbij haar rivale aangevallen wordt door een ingehuurde crimineel, is haar toekomst in de sport niet meer zeker.

Beste Animatiefilm: ‘Coco’

Miguel is een enthousiaste, twaalfjarige jongen die in Mexico woont. Hij ontdekt een eeuwenoud mysterie dat hem naar een bijzondere en onverwachte reünie leidt. Tijdens Día De Los Muertos komt Miguel terecht in de fantastische wereld van de doden. Daar ontmoet hij de oudere generatie, leert hij wat zijn plaats binnen de familie is en hoe families door de tijden heen verbonden blijven door een eenvoudige herinnering.