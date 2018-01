Deze drie topacteurs keren terug voor 'Suicide Squad 2' MVO

10u32 0 ap De antihelden van de blockbuster 'Suicide Squad'. Film De eerste prent in de 'Suicide Squad' reeks over een groep antihelden die worden ingeschakeld om een groter kwaad te bestrijden, was een groot succes, mede dankzij de topcast vol bekende sterren. Drie van hen hebben ondertussen al bevestigd dat ze opnieuw zullen meedoen in de sequel.

Margot Robbie, Jared Leto en Will Smith, aka Harley Quinn, The Joker en Deadshot, zullen ook in 'Suicide Squad 2' de boel op stelten zetten.

Er wordt verwacht dat Leto, die minder dan verwacht te zien was in de eerste film, dit keer wel voldoende schermtijd krijgt. De acteur bereidde zich erg intensief voor op de rol en kijkt ernaar uit om meer van het personage aan het publiek te tonen.

De opnames voor 'Suicide Squad 2' starten dit najaar.

getty 'Suicide Squad' cast.