Deze BV's schitteren op de rode loper van Filmfestival Oostende SD/CD

07 september 2018

22u56

Bron: BELGA 1 Film Vanavond werd de rode loper uitgerold voor de twaalfde editie van het Filmfestival Oostende. Deze BV's waren van de partij!

Openen doet FFO naar goede gewoonte met de première van een film van eigen bodem. Die eer is dit jaar (opnieuw) weggelegd voor Erwin Mortier met de film 'Engel', een bewerking van het boek 'Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten' van Dimitri Verhulst, losjes gebaseerd op de laatste dagen van wielerheld Frank Vandenbroucke.

Heel speciaal dit jaar wordt de uitreiking van de Lifetime Achievement Award, aan maar liefst 3 mensen die een grote rol hebben gespeeld in de filmgeschiedenis en België ook internationaal op de kaart wisten te zetten. Robbe De Hert, Raoul Servais en Harry Kümel zullen gelauwerd worden.

Hoewel het filmfestival nog vrij jong is, is hét filmevenement aan zee snel uitgegroeid tot een vaste waarde. BV's laten zich dan ook graag zien in het 'Cannes aan de Noordzee'.

Sportanker Aster Nzeyimana verkoos een avondje film met vriendin Lize Feryn boven de vriendschappelijke match van de Rode Duivels tegen Schotland. Leuk detail: het is de eerste keer dat ze als koppel naar de bioscoop gaan.

Een stralende Matteo Simoni verscheen samen zijn met vriendin Loredana Falone op de rode loper. Hij is dit jaar de gastcurator en kwam met een eigen selectie van 10 films rond het thema 'vader en zoon'. Hij koos voor heel wat Italiaans werk, zoals het epos 'La Meglio Gioventu'.

"Wat is er mooier dan naar de bioscoop te kunnen gaan met de zee op de achtergrond?", zegt acteur Peter Bulckaen aan de zijde van echtgenote Tine. "Als West-Vlaming ben ik heel trots op dit Filmfestival."

Geena Lisa bracht haar partner Marc mee.

Jelle De Beule en zijn echtgenote Sylvia Van Driessche verschenen hand in hand op de rode loper.

"Op voorhand had ik toch wel wat outfitstress, maar gelukkig heeft mijn vrouw Lucy me goed geholpen", zegt acteur Ivan Pecnik.

'Thuis'-actrices Tine Priem, Leah Thys en Kadèr Gürbüz maakten er een gezellig vrouwenuitstapje van.

Barbara Sarafian liet zich vergezellen door haar zoon Julian.

"Mijn man Peter is directeur van het festival, dus we kijken heel veel films", aldus VTM-kok Sandra Bekkari. "Van actie tot romantiek: ik hou ervan!"

Louis Talpe, met kortgeschoren kapsel, nam zijn Zweedse schone Tiffany mee.

Eindigen doet FFO met de uitreiking van de Vlaamse Filmprijzen, stilaan beter bekend als de Ensors, op 15 september. 'Cargo' van Gilles Coulier, 'Façades' van Kaat Beels en 'Le fidèle' van Michaël R. Roskam maken de meeste kans om met een karrenvracht beeldjes naar huis te gaan.