Deze acteurs keren al zeker terug in de volgende 'Avengers'-film, na bloedstollende cliffhanger MVO

08 augustus 2018

14u59 1 Film De laatste 'Avengers'-film in het Marvel-universum, 'Inifinity War', eindigde met een schokkende cliffhanger die de toekomst van vele personages in vraag stelt. Er is echter al een tipje van de sluier over het vervolg opgelicht, omdat een deel van de cast al bekend is. Opgelet, mogelijke spoilers!

De acteurs die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid terug zullen opduiken in de volgende 'Avengers'-film, zijn:

Evangeline Lilly (Hope van Dyne aka The Wasp), Karen Gillan (Nebula), Brie Larson (Carol Danvers aka Captain Marvel), Josh Brolin (Thanos), Chris Hemsworth (Thor), Robert Downey Jr (Tony Stark aka Iron Man), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff aka Black Widow), Chris Evans (Steve Rogers aka Captain America), Jeremy Renner (Clint Barton aka Hawkeye), Paul Rudd (Scott Lang aka Ant-Man), Sebastian Stan (Bucky Barnes aka Winter Soldier), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne), Dave Bautista (Drax), Mark Ruffalo (Bruce Banner aka Hulk) en Chadwick Boseman (T’Challa aka Black Panther).

Hun casting werd bekendgemaakt op IMDB. Captain Marvel is een nieuw personage dat in het voorjaar van 2019 met haar eigen film zal worden voorgesteld aan het publiek.

Over overige prominente acteurs die te zien waren in 'Infinity War' - zoals Chris Pratt, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch, Zoë Salanda en Vin Diesel - is voorlopig nog niets bekend. Ook over het lot van Spiderman, wiens terugkeer bijzonder na aan het hart ligt bij fans, zwijgt Marvel als het graf. De superheld met spinnen-krachten wordt in deze franchise vertolkt door Tom Holland.