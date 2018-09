Deze acteur zal Burt Reynolds vervangen in nieuwe Tarantinofilm TK

28 september 2018

11u34

Bron: ANP 0 Film Acteur Bruce Dern zal zijn onlangs overleden collega Burt Reynolds vervangen in de nieuwe film van regisseur Quentin Tarantino.

Dern gaat in 'Once upon a time in Hollywood' de rol spelen van George Spahn, de man die de ranch beheerde waar sekteleider Charles Manson en zijn volgers in de jaren vijftig en zestig leefden. Dat heeft The Hollywood Reporter vrijdag gemeld.

Het is niet de eerste maal dat Dern en Tarantino samenwerken. De acteur was eerder ook te zien in 'The Hateful Eight'. Dern en Reynolds zijn al jarenlang bevriend.

'Once upon a time in Hollywood' vertelt over een voormalige tv-ster (Leonardo DiCaprio) en zijn stuntdouble (Brad Pitt), die in de jaren zestig carrière proberen te maken in Hollywood. Burt Reynolds was ook gecast voor een rol en de leesrepetities waren al begonnen. Toen hij op 6 september overleed moest Tarantino op zoek naar een vervanger.

De film zal in de zomer van 2019 in de bioscopen te zien zijn.