Deze acteur speelde al mee in meer dan 150 Hollywoodfilms en –series. En toch heeft niemand ooit al van hem gehoord

Bron: Buzzfeed

Doug Jones

De 57-jarige Doug Jones is een van de meest ervaren acteurs in Hollywood. Hij speelde al mee in meer dan 150 films en series, waaronder enkele absolute blockbusters zoals 'Batman Returns' en 'Buffy the Vampire Slayer'. En toch blijft Jones een nobele onbekende. Dat komt omdat de acteur bijna altijd gecast wordt in onherkenbare rollen.

De kans is heel groot dat je Doug Jones ooit al eens aan het werk zag. Zijn palmares is dan ook monumentaal. Met 159 rollen in films en series heeft hij meer ervaring dan bijvoorbeeld Brad Pitt of Matt Damon. En toch heeft niemand ooit al van hem gehoord. Jones is dan ook bijna altijd onherkenbaar in zijn rollen.

Jones speelde al rollen in ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Hellboy’, ‘Pan’s Labyrinth’ en is ook te zien in de nieuwe Star Trek-serie ‘Discovery’. Hij is een grote naam in het wereldje, maar een nobele onbekende erbuiten. Door zijn aparte lichaamsbouw wordt Jones voornamelijk gecast in atypische rollen, waarbij zijn lichaam het belangrijkste aspect is.

Doug Jones (rechts) in 'Batman Returns'

Monsters, duivels en aliens

Wanneer Jones een kamer binnenwandelt, draaien alle hoofden zijn richting uit. Niet omdat hij zo beroemd is, maar wel omdat hij een erg opvallend uiterlijk heeft. Zijn lange, slanke figuur en magere gezicht vallen ook castingdirecteurs op. Jones werd dan ook al talloze keren gecast als monster, duivel of alien. En telkens wordt hij daarvoor onherkenbaar gemaakt in de schminkstoel.

Net door zijn aparte profiel is Jones grof wild in Hollywood. Bij vrijwel elke fantasy- of sciencefictionfilm trekken regisseurs aan zijn mouw om een of andere vreemd wezen te spelen. Vooral regisseur Guillermo Del Toro is een grote fan van Jones. De twee werkten al zes keer samen. Vooral Jones’ rol in ‘Pan’s Labyrinth’ is memorabel. Jones speelde namelijk het beroemde personage Fauno in de film. Maar slechts weinigen weten wie de acteur achter het personage is.

Doug Jones als 'Fauno' in 'Pan's Labyrinth'

Bizarre combinatie van vaardigheden

“Wie een vreemd wezen speelt, moet beschikken over een bizarre combinatie van vaardigheden. De acteur moet zich kunnen uitdrukken door de lagen van latex en siliconen heen”, vertelt Del Toro aan Buzzfeed. “Het is een heel zeldzame discipline en er zijn heel, heel weinig acteurs die dat kunnen. Doug is de enige die ik met zulke rollen vertrouw.”

Mooie woorden van een van de grootste regisseurs van zijn generatie. Del Toro werkte ook samen met Jones voor zijn nieuwe film ‘The Shape of Water’. De kans dat je Doug Jones in de komende jaren aan het werk zult zien, is heel groot. De kans dan je het zal beseffen, is dan weer heel klein.

Guillermo Del Toro