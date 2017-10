Deze acteur gooit olie op het vuur: ruzie bij cast van Sex and the City escaleert 16u28

Bron: ANP 0 photo_news Willie Garson heeft Kim Catrall een diva genoemd op Twitter. Film Willie Garson heeft het helemaal gehad met Kim Cattrall. Volgens de acteur waren de onredelijke eisen van de actrice echt wel de reden voor het schrappen van de derde Sex and the City-film.

Sarah Jessica Parker had eerder al verteld dat de plannen voor de derde film waren afgeblazen en dat de exorbitante eisen van Kim daarmee te maken hadden. Kim trok daarna fel van leer en schreef op Twitter dat ze ervan baalde dat ze werd weggezet als een diva. De actrice zei dat ze al veel eerder aan de makers had laten weten geen trek te hebben in Sex and the City. Na de tweede film uit 2010, waarin ze weer de van seks bezeten PR-dame Samantha Jones speelde, vond ze het genoeg geweest.

Dear fans, because I'm "toxic", I'm going to negotiate a contract for 6 months, not come to terms, then say I never wanted to do it anyway. Willie Garson(@ WillieGarson) link

In een interview op de Britse tv herhaalde ze haar mening onlangs nog maar eens en deelde ook een sneer uit naar haar collega's. Volgens Kim was de relatie met haar medespelers in de film niet al te best. Dat was tegen het zere been van Willie. Op Twitter reageerde de acteur duidelijk geërgerd op de uitspraken van Kim. In zijn tweet meldde hij over een contract van zes maanden te zullen onderhandelen. "En dan, als we er niet uitkomen, ga ik roepen dat ik helemaal geen zin had om het te doen." Daarmee verwijst de acteur die Stanford Blatch speelde naar de geruchten over de eisen die Kim stelde aan het meewerken aan een nieuwe Sex and the City.