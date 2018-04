Deze 90's-film met Liv Tyler en Renee Zellweger wordt binnenkort een musical MVO

09 april 2018

08u00 0 Film Er is een musical in de maak gebaseerd op de film 'Empire Records'. De Broadwayversie van de film uit de jaren '90 moet in 2020 in première gaan.

'Empire Records', met onder meer Liv Tyler en Renee Zellweger, gaat over een platenzaak met die naam. Een groepje jonge werknemers doet er alles aan om te voorkomen dat de winkel wordt overgenomen door een keten. De film kwam uit in 1995, werd afgebrand door critici en deed het slecht in de bioscoop. Later kregen 'Empire Records' en de bijbehorende soundtrack een cultstatus.

Het script voor de musical wordt geschreven door Carol Heikkinen, die ook verantwoordelijk was voor de film. "De oude platenwinkels waar je het met anderen kon hebben over de muziek waar je van hield, en nieuwe bands kon ontdekken brengen nu een nostalgisch gevoel naar boven", zegt ze tegen Deadline. "We hopen dat de musical de herinneringen naar boven brengt over hoe het was om jong te zijn voor de tijd van iTunes en Spotify."