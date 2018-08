Deze 5 topfilms zie je dit weekend op tv DBJ

10 augustus 2018

18u22 0 Film Nu het weer zich opnieuw van zijn normale kant laat zien, is het ook de gelegenheid om nog eens achter de televisie te kruipen. Gelukkig zijn er ook dit weekend enkele filmtoppers op het kleine scherm.

Good Morning Vietnam, VTM, zaterdag 21u00

De verkeerde man, op de de verkeerde plaats op het juiste moment. Dat is de baseline van 'Good Morning Vietnam'. Een belachlijk sterk acterende Robin Williams speelt een vrolijke radio-dj die het moraal van de Amerikaanse troepen in Vietnam de hoogte in moet krijgen. Williams kreeg een Oscarnominatie voor zijn heerlijke acteerwerk.

Inception, VIER, zaterdag 20u35

Volgens heel wat film- en vooral scifi-liefhebbers is dit de beste film van de 21 eeuw. Daar valt natuurlijk over te discussiëren, maar Christopher Nolan ('The Dark Knight') maakte van zijn prestigeproject een absoluut pareltje. Inhoudelijk klopt het hele plaatje, maar ook visueel. Zet de film gerust nog eens op als je'm al gezien hebt, zo heb je deze keer écht alles mee.

The Drop, CAZ, zaterdag 20u40

Regisseur Michael Roskam ('Rundskop') is een echte liefhebber van gangsterfilms en dat is er in zijn Amerikaanse debuut ook echt aan te zien. Tom Hardy speelt voor barman in een groezelig café waar allerlei duistere maffiazaakjes worden wit gewassen. Ook Matthias Schoenaerts werd meegenomen door Roskam in zijn debuut waar hij trots op mag zijn. Grauw, rauw én spannend.

The Sweetest Thing, Vitaya, zaterdag 20u25

Intussen is ze gestopt met acteren, maar nooit was Cameron Diaz populairder dan begin jaren 2000. Deze 'The Sweetest Thing' uit 2002 is een romantische komedie van dertien uit een dozijn, maar is dat erg?

Shanghai Knights, VTM, zondag 20u30

Kungfu-kunstenaar Jackie Chan en eeuwige klungel Owen Wilson reizen als Amerikanen naar Londen om een treffen tussen de twee landen te vermijden. Kunst- en vliegwerk, maar niet meteen om over naar huis te schrijven. Al zullen je kinderen het gewéldig vinden. Heb je liever een klassieker, dan is er tegelijkertijd ook nog Bondfilm ''The Living Daylight' op CAZ.