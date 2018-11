Deze 5 originele kerstcadeautjes zijn perfect voor echte tv- en filmfans MVO

15u39 1 Film Trivial Pursuit bracht zopas een nieuwe versie van het beroemde quizspel uit: eentje die volledig in het teken staat van ‘Friends’. En dat is niet het enige cadeautje waar je dit jaar een filmfanaat plezier mee kan doen.

1. ‘Friends’ Trivial Pursuit

Het ‘Friends’-spelletje kan je bestellen via bol.com, voor minder dan 21 euro.

2. ‘A Game Of Thrones’ Catan

Wie liever een ander spelletje speelt kan altijd kiezen voor de ‘Game Of Thrones’-versie van Catan. Daar moet je wel iets dieper voor in de buidel tasten, het kost namelijk net geen 65 euro.

3. ‘Stranger Things’: The Book Of Barb

Hoewel het personage Barb al lang geleden door een monster werd verslonden in ‘Stranger Things’, krijgt ze nu haar eigen boek. ‘The Book Of Barb’ is voor €11,99 verkrijgbaar online of in gespecialiseerde boekenwinkels.

4. ‘Fantastic Beasts And Where To Find Them’ juwelenschaaltje

Nifflers zijn de kleine, goudzoekende beestjes in de populaire Harry Potter-prequels. Ze stelen alles wat glimt. Waarom dan geen juwelenschaaltje met zo’n beestje erop? Een grapje dat diehard-fans meteen zullen snappen. Het is voor 18 euro te verkrijgen via Bol.com.

5. ‘The Avengers’ Hamer van Thor wandlamp

Liefhebbers van het superheldenuniversum van Marvel kunnen hun strips voortaan lezen bij het licht van deze wandlamp, in de vorm van de hamer van Thor. Voor 21 euro kan je dit hebbeding bestellen op Amazon.