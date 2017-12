Deze 10 films om te zien zouden weleens de Oscars kunnen voorspellen MVO

Een beeld uit 'Dunkirk'. Film Naar loffelijke jaarlijkse gewoonte heeft het American Film Institute (AFI) zijn keuze bekendgemaakt van wat volgens het gerenommeerde instituut de tien beste films van het bijna voorbije jaar zijn. Al even gebruikelijk is dat het lijstje meteen beschouwd wordt als een indicatie voor het Oscarfestijn. Het AFI herbergt zowel filmdeskundigen als filmcritici en acteurs (onder wie Halle Berry en Jamie Lee Curtis).

De tien prenten lijken netjes verdeeld over de diverse genres. Zo bevat de lijst een oorlogsfilm ('Dunkirk'), een -genre op zich- Spielberg (het politieke drama 'The Post'), een indie ('Lady Bird'), een horrorprent ('Get out'), een blockbuster ('Wonder Woman'), een komedie ('The Big Sick') en een romantische film ('Call me by your name' van de Italiaan Luca Guadagnino).

Het tiental wordt vervolledigd met de jongste film van cultregisseur Guillermo del Toro, de fantasyprent 'Shape of Water', en 'Three Billboards outside Ebbing Missouri' van de Ier Martin McDonagh, een tragikomedie die op diverse filmfestivals uitgroeide tot publiekslieveling.

Weinig verbazingwekkend is dat AFI en AMPAS, de Oscarjury, zowat dezelfde smaak hebben. De kans dat een flink deel van de AFI-tien in januari op de Oscar-nominatielijst voor de Beste Film prijken, is dan ook reëel.