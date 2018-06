Deze 10 acteurs gingen ver voor hun rol KD

27 juni 2018

11u11

Bron: BuzzFeed 0 Film Hollywoodacteurs hebben vaak een luxeleven, maar hun personage hebben dat meestal niet. Deze 10 acteurs pasten zich helemaal aan voor hun rol.

1. Tom Holland

De Britse acteur Tom Holland beleefde zijn dromen toen hij gecast werd als Peter Parker (beter bekend als Spiderman) in de nieuwe filmreeks. Als Europeaan had hij het Amerikaanse schoolsysteem echter nog nooit van dichtbij gezien. Net voor de opnames liep Tom daarom enkele dagen school in de VS. "Niemand wist wie ik was of wat ik deed", lacht de acteur. "Ik had een valse naam en sprak met een vals accent. Het was echt heel leuk."

2. Timothée Chalamet

De jonge acteur wou zijn doorbraakrol in de film 'Call Me By Your Name' volledig in de vingers krijgen, daarom stond hij er echt op om alles te kunnen wat zijn personage Elio ook kon. Timothée spendeerde vier uur per dag aan het leren van de Italiaanse taal, alsook het bespelen van piano en gitaar.

3. Bryan Cranston

De producers van 'Breaking Bad' hadden één doel: de serie zo echt mogelijk maken. Bryan Cranston moest daarom net als zijn alter ego Walter White leren om drugs te maken. "Het hele proces werd ons haarfijn uitgelegd door wetenschappers", vertelt de acteur.

Film 4. Ryan Gosling

Ryan Gosling speelde in de film 'Blue Valentine' een hecht gezin met Michelle Williams en Faith Wladyka. Om die band zo realistisch mogelijk op het scherm te brengen, leefden de acteurs een volledige maand samen in het huis van hun personages. "We vierden Kerstmis en kochten verjaardagscadeautjes", verduidelijkt Ryan. "We deden wat we maar konden doen om échte herinneringen te maken."

5. Shia LaBeouf

Om zich in te leven in de rol van Boyd Swan in 'Fury' bood Shia LaBeouf zich aan bij de reservestrijdkrachten van het Amerikaanse leger. "De dag nadat ik de rol kreeg, ben ik bij het leger gegaan", herinnert de acteur zich nog. "Ik leefde een maand op een actieve basis."

6. Adrien Brody

Wladyslaw Szpilman, een jood tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd met verve vertolkt door Adrien Brody. De acteur wilde weten hoe zijn personage zich voelde toen alles hem werd ontnomen. Daarom verkocht hij zijn auto en zijn woning. Hij overleefde de opnames met twee zakken waarin al zijn spullen zaten.

Film 7. Leonardo DiCaprio

Voor 'The Revenant' moest Leonardo DiCaprio meerdere malen scènes filmen in water. Om het realistisch te houden, opteerde hij ervoor om die scènes ook echt in het ijskoude water te filmen. De acteur kreeg er meerdere malen last van onderkoeling.

8. Heath Ledger

Wijlen Heath Ledger werd een icoon door zijn interpretatie van The Joker. Om zich in te leven in de rol, sloot de acteur zich een maand op in een hotelkamer. "Ik sloot mezelf op en hield een dagboek bij", aldus Heath. "Ik testte verschillende stemmetjes uit omdat het belangrijk was om de juiste, iconische stem en lach te ontdekken."

9. Margot Robbie

Margot Robbie vond het belangrijk om Tonya Harding alle eer aan te doen in de bioprent 'I, Tonya'. Ze leerde ijsschaatsen door weken aan een stuk te zwoegen op de piste. Vijf dagen per week, vier uur per dag was ze op schaatsten te vinden.

10. Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis vertolkte de rol van Christy Brown in 'My Left Foot'. Zijn personage leed aan hersenverlamming en was levenslang aan een rolstoel gekluisterd. Hij weigerde daarom om tussen takes door uit zijn rolstoel te komen. Mensen van de crew droeg hij op om hem te voederen tijdens de lunch omdat zijn personage ook niet zelfstandig kon eten.