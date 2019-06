Desastreus openingsweekend voor 'X-Men: Dark Phoenix': "Een verwacht verlies van 100 miljoen dollar” (+ waarom dat niet helemaal onverwacht is) SD

Bron: Deadline 0 Film Het had het succesvolle sluitstuk moeten worden van de ‘X-Men’-franchise, maar ‘X-Men: Dark Phoenix’ lijkt helemaal kopje onder te gaan. Verwacht wordt dat de film 100 miljoen dollar verlies zal maken, al is dat volgens enkele experts in de filmwereld ook niet helemaal onverwacht.

‘X-Men: Dark Phoenix’ loopt sinds dit weekend in de zalen, maar maakt weinig indruk op critici en bezoekers. Critici geven de film amper 22% op de toonaangevende website Rotten Tomatoes, en ook bezoekers tonen zich in exitpolls weinig enthousiast. Zo krijgt de film op CinemaScore een B-, het laagste cijfer dat een film uit de franchise ooit kreeg. Ook financieel laat dat zich voelen. In de Verenigde Staten bracht de film amper 33 miljoen dollar op (zo'n 29 miljoen euro), wat het laagste cijfer is sinds het begin van de franchise. Financiële experts zien het dan ook somber in: verwacht wordt dat de film zo'n 100 miljoen à 120 miljoen dollar verlies zal maken.

Het is een erg teleurstellend einde voor wat toch een succesvolle franchise geweest is voor filmstudio Fox. Toch is niet iedereen verbaasd over deze negatieve wending. De website Deadline zocht uit waar het precies misliep en kijkt terug naar de twee vorige ‘X-Men’-films: ‘Days of Future Past’ en ‘Apocalypse’. Die werden door Bryan Singer geregisseerd, maar omdat die soms voor langere tijd van de set verdween, werd het werk gedaan door een heel team, waaronder producent en schrijver Simon Kinberg. Omdat hij zo'n goed werk geleverd had én ondertussen ‘Fantastic Four’ geregisseerd had, mocht hij ‘Dark Phoenix' in goede banen leiden.

Reshoots

Oorspronkelijk zou ‘Dark Phoenix' twee films worden, en pas in een late pre-productiefase besloot de studio om er toch één film van te maken. Kinberg toonde zich flexibel en herschreef het geheel. Daarmee waren de problemen niet van de baan. In een versie zou Jean Grey sterven, maar dat werd niet goed ontvangen door het testpubliek. In een andere versie vochten Jean Grey (Sophie Turner), Cyclops (Tye Sheridan) en Charles Xavier (James McAvoy) tegen Vuk (Jessica Chastain), maar het testpubliek was ook nu weer niet tevreden. Ze wilden alle X-Men-helden opnieuw bij elkaar zien voor de grote finale. De finale moest dus opnieuw opgenomen worden. Dat betekende dat de originele releasedatum (2 november) verschoven moest worden naar 14 februari.

Nu zijn deze reshoots erg gewoon voor films van deze grootte, en normaal gezien opgenomen in het budget van de film. Naar verluidt moesten er voor ‘Dark Phoenix' zelfs minder scènes opnieuw opgenomen worden dan voor andere ‘X-Men’-films zoals ‘First Class’ en ‘Days of Future Past’. Maar de reshoots kunnen wel voor problemen zorgen wanneer er niet juist over gecommuniceerd wordt: dan kan het lijken alsof er iets mis is met de film. Dat is precies wat er gebeurde met ‘Dark Phoenix’, zeker wanneer de releasedatum nog maar eens verlaat werd naar 7 juni.

Vergelijkingen

Dat zorgde voor een nieuw probleem. ‘Dark Phoenix' wilde zich graag profileren als de eerste Marvel-film waarin een vrouw de hoofdrol speelt, maar helaas moest hij nu ‘Captain Marvel’ (die uitkwam op 8 maart) laten voorgaan. En ook het kritisch erg goed ontvangen ‘Avengers: Endgame’ had een vroegere releasedatum, waardoor ‘Dark Phoenix’ in het hoofd van critici en publiek altijd vergeleken wordt met die twee andere Marvel-films, die dan net dat tikje indrukwekkender bleken.

Ondertussen liep er in het marketingteam bij Fox van alles mis. Dat had misschien wat te maken met de opkomende samensmelting van Disney en Fox, maar verschillende bronnen laten in ieder geval weten dat het een rommeltje was. Zo bleek niemand op de hoogte dat ook een andere grote franchise (‘Secret Life of Pets 2') op 7 juni uit zou komen: “Er is nooit in vergaderingen gezegd dat we op dezelfde dag zouden uitkomen”, vertelt een bron aan Deadline. Ook het promotiemateriaal bleek niet echt de moeite: “Sophie Turner is een prachtige actrice, en dat lieten ze niet zien in het promotiemateriaal”, klinkt het. “Integendeel, ze lieten haar eruit zien als een zombie.”

De enige die hier nog iets uit kan winnen, lijkt Disney te zijn. Nog voor ‘Dark Phoenix' in de zalen kwam, was er al sprake van een hernieuwde ‘X-Men’-versie. Al lijkt dat ook nog toekomstmuziek, want Kevin Feige, hoofd van Marvel Studios, liet al weten dat het nog zeker vijf jaar zou duren voor X-Men deel zouden gaan uitmaken van het Marvel Cinematic Universe.