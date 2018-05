Derde 'Paddington'-film? Acteur Ben Whishaw twijfelt of die er ooit zal komen TC

17 mei 2018

15u05 0 Film Beertje Paddington beleefde tot twee keer toe succesvolle (lees: winstgevende) avonturen in de cinema. Een derde film lijkt dus haast een evidentie te zijn. Maar dat is het niet volgens acteur Ben Whishaw. Hij twijfelt of er ooit nog avonturen van Paddington verfilmd zullen worden.

Ben Whishaw is de acteur die zijn stem leent aan het beertje. Als hoofdrolspeler is hij nauw betrokken bij de productie van de films en is hij dus goed ingelicht over mogelijke extra filmplannen. In een interview in Londen liet hij echter optekenen dat hij zelf ernstig twijfelt of er wel een derde 'Paddington' zal komen. "Alles zal afhangen van schrijver en regisseur Paul King, die de motor is van de 'Paddington'-films. Maar ik heb begrepen dat de twee vorige hem behoorlijk uitgeput hebben. Het is ook niet zo simpel om dergelijke films te maken. De 'Paddington'-films kwamen er telkens na een heftig productieproces, zowel tijdens het filmen als nadien in de montagecel. Paul ziet het nu even niet meer zitten. Hij wil daarom even afstand nemen van Paddington. En dat is perfect te begrijpen." En hoewel de eerste twee delen samen zo'n 500 miljoen dollar opleverden, vreest Ben voor de toekomst van Paddington in de cinema. "Die films kunnen niet gemaakt worden zonder Paul. Hij is het hart en de ziel van die reeks. Dus zolang hij geen zin heeft, zullen er geen nieuwe komen. Zeker omdat Paul het nu druk heeft met andere projecten... Nee, ik zie geen verzekerde toekomst voor de 'Paddington'-franchise.' Paul King is momenteel inderdaad druk bezig. In opdracht van Warner Bros werkt hij aan een nieuwe film over Willy Wonka, het legendarische personage uit 'Charlie and the Chocolate Factory'.