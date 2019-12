Derde deel van mierzoete kerstfilm ‘A Christmas Prince’ eindelijk op Netflix Redactie

05 december 2019

15u02

Bron: AD 0 Film Voor wie weinig met het sinterklaasfeest heeft, kan op Netflix alvast overschakelen naar een mierzoete kerstfilm. Sinds vandaag is het derde deel van ‘ A Christmas Prince’ op de streamingdienst te vinden.

In ‘A Christmas Prince 3: A Royal Baby’ zijn de New Yorkse Amber en de Aldavische prins Richard inmiddels getrouwd en in blijde verwachting van hun eerste kindje. De koning en koningin worden gevraagd een belangrijk verdrag te tekenen, die op het laatste moment ineens verdwenen zijn. Het koninklijk huis vreest nu dat er een vloek heerst op de royal baby.

Netflix kwam twee jaar geleden met ‘A Christmas Prince’, een film die is geregisseerd door Alex Zamm. De hoofdrollen zijn weggelegd aan Ben Lamb en Rose McIver.