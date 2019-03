Derde ‘Buurtpolitie’-film in de maak SD

28 maart 2019

06u26 0 Film Fans van de VTM-reeks ‘De Buurtpolitie’ mogen zich in de handen wrijven. In mei starten de opnames van de derde film die op de populaire reeks gebaseerd is: ‘De Buurtpolitie: Het circus’. De film zou op 19 oktober in première gaan.

‘De Buurtpolitie: Het circus’ gaat over een circusgezelschap dat zijn tenten opslaat in een wei en vervolgens de hele buurt op stelten zet. Clowns plegen overvallen en valse tickets worden in omloop gebracht. Uiteraard moet de buurtpolitie daarop in actie komen.

Het is al de derde film die gebaseerd is op de populaire VTM-reeks. De eerste film, ‘De Buurtpolitie: De grote geldroof’ uit 2016, lokte 158.000 kijklustigen naar de bioscoop, de tweede, ‘De Buurtpolitie: De tunnel’ uit 2018, deed het nog beter met 162.000 kijkers. De opnames voor deze derde film beginnen in mei en zouden twee weken duren. De première is voorzien voor 19 oktober.