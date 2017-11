Delfine Bafort naar Internationaal Filmfestival in Caïro MVO

14u09 0 PhotoNews Delfine Bafort Film 'You Go To My Head', de nieuwe film van Dimitri de Clercq met Delfine Bafort in de hoofdrol, is genomineerd voor 'beste film' op het Internationale Filmfestival van Caïro.

Delfine Bafort is niet alleen inzetbaar als model voor topmerken, maar ook op het grote scherm kan ze wat laten zien. Eerder speelde ze al in 'Steve + Sky' van Felix Van Groeningen, haar toenmalige vriend, en in 'Promises Written in Water'. Vandaag is ze te zien als hoofdrol in 'You Go To My Head', een intrigerende prent van Dimitri de Clerq.

Het verhaal gaat over een jonge vrouw, die na een auto-ongeluk in haar eentje achterblijft in een uitgestorven Sahara. Jake, een architect, vindt haar bewusteloos terug. Hij gaat met haar naar de dichtstbijzijnde dokter, die vaststelt dat ze lijdt aan post-traumatisch geheugenverlies. Helemaal in de bad van haar schoonheid, doet Jake alsof hij haar echtgenoot is. Hij noemt haar Kitty en brengt haar naar huis om te herstellen.

You Go To My Head 'You Go To My Head'