Deadpool krijgt kindvriendelijke versie ten voordele van kankerfonds MVO

21 november 2018

07u35 0 Film De Marvel-antiheld Deadpool, gespeeld door Ryan Reynolds (42), krijgt deze kerst een kindvriendelijke versie van zijn laatste film. De prent zal ‘Once Upon A Deadpool’ gaan heten, met als doel geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Berucht om zijn R-rating, ofwel ‘Restriced’ en dus niet geschikt voor alle leeftijden, bevat ‘Deadpoool’ veel geweld, gevloek en schunnige uitspraken. Niet bepaald een film waar je je kinderen mee naartoe neemt. De conservatieve Amerikaanse zender Fox wilde dat graag anders zien, zodat ze de film ook konden uitzenden op tv. Naar goede Deadpool-gewoonte kregen ze wat ze gevraagd hadden, maar niét wat ze wilden.

Sprookje

‘Once Upon A Deadpool’ is een uit de hand gelopen grapje van Reynolds. “Fox wilde een versie van ‘Deadpool’ met een PG-13 rating, geschikt voor een jong publiek”, legt hij uit. “Al sinds 2006 zeg ik nee, maar nu heb ik me bedacht...” In plaats van een ‘opgekuiste’ versie van het origineel, maakte hij een nieuwe film, die losjes is gebaseerd op ‘The Princess Bride’. De parodie toont hoe het personage Deadpool het verhaal uit de film vertelt aan de hand van een sprookjesboek.

Kindacteur

Acteur Fred Savage, die in ‘The Princess Bride’ een kind speelde dat naar net zo’n verhaaltje luisterde, keert als volwassene terug voor zijn rol. “Ik had twee voorwaarden”, aldus Reynolds. “Een deel van de opbrengst moest naar het goede doel gaan, én ik wilde Fred Savage kidnappen. Dat tweede deel moest ik wel serieus uitleggen...”

Het goede doel in kwestie is Fuck Cancer, voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Fudge Cancer’, om het kindvriendelijk te houden.

‘Once Upon A Deadpool’ is vanaf 12 december voor gelimiteerde tijd te zien in de Amerikaanse zalen. Of er ook in België bioscoopvoorstellingen komen, is nog niet duidelijk.