De volgende ‘Pirates of the Caribbean’-film zal zonder Johnny Depp zijn: “We zoeken een nieuwe energie” DBJ

20 december 2018

22u47

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film Johnny Depp (55) zal niet meespelen in de volgende ‘Pirates of the Carribean’-film. Dat melden enkele hooggeplaatste filmproducers van Disney aan The Hollywood Reporter. Ze zijn op zoek naar ‘een nieuwe energie’ in de films.

Het lijkt er sterk op dat de dagen van Johnny Depp als captain Jack Sparrow geteld zijn. Nadat de geruchten al langer de ronde doen, lijkt een Disney executive dat nieuws nu ook te bevestigen. Chef filmproductie bij Disney, Sean Bailey vraagt zich af of de franchise zonder Depp kan blijven bestaan, maar zegt dat de filmreeks nood heeft aan ‘een nieuwe energie’.

“Ik hou van de films”, zegt Bailey. “Maar momenteel zijn we bezig met Rhett Reese en Paul Wernick (de scenaristen van ‘Deadpool’) om de franchise een nieuw leven in te blazen.” Bailey is niet de eerste die alludeerde op een vertrek van Depp uit de reeks. Ook ‘Pirates’-scenarist Stuart Beattie zei ooit al dat Depp ondertussen wel een ‘mooi parcours’ had gelopen.