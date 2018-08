De vierde 'F.C. De Kampioenen'-film komt er tóch en speelt zich af in Aalst: "Het einde van de vorige film vergeten we gewoon" MC

28 augustus 2018

00u00 0 Film Een dikke hoofdrol voor Boma, twee nieuwe slechteriken én een ontknoping tijdens het carnaval van Aalst. De vierde film van 'F.C. De Kampioenen', die eind 2019 in première gaat, krijgt stilaan vorm. En wat met het einde van de vorige film, waarin de personages met pensioen gingen? "Dat vergeten we gewoon", zegt regisseur Jan Verheyen.

Het is nog ruim 16 maanden te gaan voor de vierde Kampioenenfilm zijn wereldpremière beleeft, maar het scenario is nagenoeg af. Na drie avonturen in verre oorden - de Provence, Thailand en Zuid-Afrika - blijft 's lands bekendste cafévoetbalploeg nu in eigen land. De nieuwe avonturen van Markske en co krijgen een apotheose op het grootse carnavalgebeuren in Aalst. Voorzitter Boma (Marijn Devalck) krijgt een hoofdrol in de nieuwe film, waarin ook twee extra 'slechteriken' een grote rol gaan spelen. Ook DDT (Jacques Vermeire) en Fernand Costermans (Jaak Van Assche) mogen weer alles in het werk stellen om de Kampioenen het leven zuur te maken. De volledige cast tekent overigens opnieuw present, behalve Carry Goossens. Hij koos ervoor om zijn alter ego Oscar Crucke toch maar in Afrika te laten blijven.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN