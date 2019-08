De verwachtingen zijn hooggespannen: ‘Hobbs & Shaw’ stoot in VS ‘The Lion King’ van de troon SD

06 augustus 2019

16u04 0 Film Wij moeten nog een nachtje slapen, maar in de Verenigde Staten is ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ al in première gegaan. De spin-off van de populaire actiereeks heeft zijn openingsweekend niet gemist en wist de eerste plek in de box office van ‘The Lion King’ af te snoepen.

Met een budget van 200 miljoen dollar leken de makers van ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ vastbesloten om een succes van de film te maken. En het ziet ernaar uit dat ze met gemak in hun opzet gaan slagen. Na amper een openingsweekend haalde de film wereldwijd al 180.800.000 dollar op, waarmee de prent dus bijna uit de kosten is. In de Verenigde Staten was ‘Hobbs & Shaw' goed voor 60.800.000 dollar, en werd ‘The Lion King’ moeiteloos van de eerste plek in de box office-lijst gestoten. Jim Orr, voorzitter van de binnenlandse distributie, is dan ook blij met het openingsweekend: “We zijn enorm tevreden met de wereldwijde opbrengst. Het is een geweldige start, en zeker nu een grote markt als China nog moet komen.”

Ook in België is de film pas vanaf morgen in de bioscoop te zien.