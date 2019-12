De verrassende reden waarom ‘The Sound of Music’ zo’n populaire kerstkraker werd (en dat zonder één vlok sneeuw) TDS

22 december 2019

17u26

De temperaturen dalen en de feestdagen staan nu echt voor de deur. Het ideale moment om jezelf voor de televisie te nestelen. De kans is groot dat je op op zo'n moment kiest voor 'Home Alone', 'Love Actually' of 'The Sound of Music', klassiekers waar we na al die jaren nog steeds niet op uitgekeken zijn. Maar waarom wist ' The Sound of Music' - waar nochtans geen vlokje sneeuw of kerstballen aan te pas komen - zo'n kerstkraker te worden?

Het is bijna onmogelijk dat je de musical ‘The Sound of Music’ (1965) nog nooit gezien hebt. De klassieke film - waarin de lieflijke gouvernante Maria (de toen 30-jarige Julie Andrews) de 7 kinderen Von Trapp op sleeptouw neemt met haar vrolijke liedjes - komt vaak terecht in allerlei kerstfilm-lijstjes, hoewel de musical eigenlijk niets met de feestperiode te maken heeft.

Toch is er een passende verklaring. Voordat dvd’s en streamingdiensten de norm werden, moest de algemene bevolking zich op een bepaald tijdstip verzamelen rond een tv-toestel om hun favoriete films te bekijken. Omdat gezinnen en families traditioneel meer tijd samen doorbrengen tijdens de kerstvakantie, besloten de netwerken om enkel gezinsvriendelijke films uit te zenden in de aanloop naar Kerstmis. Omdat ‘The Sound of Music’ geschikt was voor alle leeftijden, zonder aanstootgevende inhoud, werd de 174 minuten durende film beschouwd als een veilige optie voor jong en oud.

Bovendien was het publiek al langer vertrouwd met de kenmerkende nummers uit ‘The Sound of Music’. De toneelversie van ‘The Sound of Music’ was immers al vijf jaar eerder verschenen, waardoor het verhaal en de songs, zoals het geliefde nummer ‘My Favourite Things’, reeds een publiek gevonden had. Bovendien zong Julie Andrews het nummer al tijdens een tv-special van Garry Moore in 1961, wat ook bijdroeg aan de opkomst van de song als kerstlied.

‘Niet vreemd, toch?’

Actrice Angela Cartwright, die Brigitta in de film speelde, zei eerder dat ze de blijvende connectie met Kerstmis niet zo vreemd vindt. “Dit is het seizoen van goede tijdingen en zegeningen”, vertelde ze tegen Billboard in 2017. “De nummers herinneren aan je favoriete dingen en zijn dus uiterst perfect voor dit seizoen.”