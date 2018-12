De verpletterende filmplannen van Netflix SD

23 december 2018

18u03

Bron: Vertigo 0 Film De filmafdeling van Netflix is zich onder leiding van filmproducent Scott Stuber aan het ontplooien tot een geduchte concurrent voor de grote studio’s. Dat meldt Vertigo.

Zo verscheen er dit jaar op de streamingdienst nieuw werk van grote namen als de Coen-broers ('The Ballad of Buster Scruggs’), Alfonso Cuarón (‘Roma’) en recent nog Susanne Biers ‘Bird Box’.

In de nabije toekomst komen daar nog films van Martin Scorsese (‘The Irishman’), Steven Soderbergh (‘High-Flying Bird’, ‘The Laundromat’), Dee Rees (‘The Last Thing He Wanted’), Guillermo del Toro (‘Pinocchio’), Michael Bay (‘Six Underground’), de Safdie-broers (‘Uncut Gems’) en een nieuw project van Noach Baumbach bij. Ook bekende acteurs als Meryl Streep, Ben Affleck, Eddie Murphy, Sandra Bullock en Dwayne Johnson maken hun opwachting in Netflix-films.

De bedoeling is om 55 nieuwe titels te lanceren per jaar, verdeeld in twee categorieën: Originals en Indies. Van de eerste zullen er 20 gemaakt worden met budgetten tussen de 20 en 200 miljoen dollar. De Indies zullen beperkt blijven tot prijskaartjes van 20 miljoen dollar en 75 procent ervan zullen romcoms of andere genrefilms zijn. De overige 25 procent gaat naar arthouse-regisseurs.

Documentaires en animatiefilms vallen daarbuiten, waardoor het totaal aantal films per jaar op ongeveer 90 komt. Dat is het driedubbele van wat Universal, één van de grootste Hollywood-studio’s, jaarlijks op de markt brengt.