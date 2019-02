De twee nieuwe ‘Mission: Impossible’-films hebben een releasedatum MVO

04 februari 2019

21u35 6 Film Tom Cruise kondigde begin dit jaar aan dat hij tekende voor twee nieuwe ‘Mission: Impossible’-films en dat hij dus nog helemaal niet klaar is met zijn personage, Ethan Hunt. De twee nieuwe prenten hebben vanaf nu ook een geplande releasedatum.

De eerstvolgende nieuwe ‘Mission: Impossible’ zal op 23 juli 2021 verschijnen, het wordt de 7de in de reeks. De achtste volgt een jaar later, op 5 augustus 2022.

Het is niet verrassend dat men de franchise blijft opzoeken, de avonturen van Ethan Hunt blijken namelijk een ware goudmijn. De eerste ‘Mission: Impossible’ kwam uit in 1996. De zes films die tot nu toe zijn gemaakt, hebben zo’n 3,5 miljard dollar opgeleverd. De laatste film, die afgelopen zomer uitkwam, droeg daar het meest aan bij: ‘Fallout’ bracht een kleine 800 miljoen dollar in het laatje.