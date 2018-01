De trailer van 'Tomb Raider' is er en de beelden zien er geweldig uit DBJ

19 januari 2018

Het wordt een van dé actiefilms van het jaar. De Zweedse Oscarwinnares Alicia Vikander ('The Danish Girl') omgordt de revolvers van 's werelds bekendste vrouwelijke gamefiguur Lara Croft in de blockbuster 'Tomb Raider'. Ze stapt daarmee in de voetsporen van Angelina Jolie die in 2001 en 2003 al twee keer de stoere bottines van de heldin aantrok. De film gaat op 16 maart in wereldpremière.