De terugkeer van Peter Jackson en een portie Frankenstein: dit mag je deze week niet missen in de bioscoop TK

03 december 2018

First Kiss - 5 december

Romantische komedies hoeven niet altijd afkomstig te zijn van de overkant van de oceaan, bewijst deze ‘First Kiss’. In de Nederlandse prent draait het verhaal rond een klein maar succesvol cosmeticabedrijfje, en dan vooral rond de liefdesperikelen van de dochter van de bazin. Die bazin wordt overigens gespeeld door Leontine Borsato - jawel, de vrouw van Marco.

Top voor: Dochters die zichzelf te oud vinden voor ‘The Grinch’, liefhebbers van het romantische genre en fans van hersenloos vertier.

Pas voor: De meerwaardezoeker.

Mortal Engines - 5 december

Peter Jackson heeft duidelijk iets met trilogieën. Na de razend populaire verfilmingen van ‘The Lord Of The Rings’ en ‘The Hobbit’ buigt de man zich nu over de boekenreeks ‘Mortal Engines’. Hij doet dat dit keer niet als regisseur, maar als producer en scenarist. Het duurde maar liefst 10 jaar om deze film te maken, die het verhaal brengt van een dystopische toekomst waarin steden rondtrekken op wielen en elkaar proberen af te maken. De reden: de CGI-technologie stond gewoon nog niet op punt.

Top voor: Fans van fantasy-verhalen (en steampunk in het bijzonder), iedereen die een indrukwekkende avonturenfilm kan pruimen en liefhebbers van de originele boekenreeks.

Pas voor: Al wie het liever realistisch houdt.

Mary Shelley - 8 december

We kennen allemaal het verhaal van Frankenstein en zijn monster, maar het verhaal van de schrijfster van het boek is bijna even indrukwekkend. Op amper 16-jarige leeftijd begon Mary Wollstonecraft Godwin een passionele, schandelijke relatie met de dichter Percy Shelley en sloeg samen met hem op de vlucht. Twee jaar later schreef ze een van de grootste literaire klassiekers in een wereld die vrouwelijke schrijvers geen schijn van kans gaf.

Top voor: Fans van historische kostuumdrama’s en actrice Elle Fanning.

Pas voor: Iedereen die liever wat actie op zijn bioscoopscherm ziet.