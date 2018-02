De stalkster in Dakota Jonhson: "Ik filmde ze stiekem met mijn telefoon" DBJ

01 februari 2018

Dakota Johnson (28) zal haar avond op de Golden Globes niet snel vergeten. Tijdens de speech van Jennifer Aniston hield ze nauwlettend Angelina Jolie in de gaten, maar ze was nog veel meer onder de indruk van de jonge cast van 'Stranger Things'. "Ik filmde hen stiekem met mijn telefoon", zegt ze in de talkshow van Jimmy Fallon.