De sequels van ‘Frozen’, ‘The Secret Life Of Pets', ...: dit zijn alle animatiefilms die je mag verwachten in 2019 MVO

05 februari 2019

14u00 0 Film Wie zich afvraagt of er buiten de vele Disneyremakes nog leuke animatiefilms te zien zullen zijn in 2019, is hier aan het juiste adres. Wij hebben alle nieuwkomers van dit jaar al even op een rijtje gezet. Of je nu met of zonder de kids wil gaan kijken, geloof ons, er zitten een paar aanraders bij.

Nu in de zalen

How To Train Your Dragon: The Hidden World

In het laatste deel van de trilogie neemt hoofdpersonage Hiccup zijn hele dorp én hun draken mee op een queeste naar ‘de verborgen wereld’. Dat verloopt natuurlijk niet zonder obstakels. Wij spraken alvast met regisseur Dean Deblois op de première in Londen.

Binnenkort in de zalen

‘The Lego Movie 2' - 20 februari

Emmet en zijn vrienden trekken er weer op uit om hun favoriete stad te redden van de ondergang en ook hun meesterbouwer-skills te verbeteren. Uiteraard lukt dat niet zonder de hulp van... Batman.

Urbanus: De Vuilnisheld - 27 februari

Urbanus krijgt zijn eigen animatiefilm, waarin hij beslist om zijn leerkracht, Miss Pussy, ten huwelijk te vragen. Hij weet echter totaal niet hoe hij daaraan moet beginnen en gaat op onderzoek uit.

The Queen’s Corgi - 3 april

De Queen en haar Corgi’s, ze zijn onafscheidelijk. Eén van die hondjes is binnenkort te zien in een nieuwe animatiefilm. Als jouw hond al een luizenleventje heeft, hoe moet dat dan zijn voor eentje in het koninklijk paleis?

Missing Link - 10 april

De makers van ‘Kubo And The Two Strings’ bij Laika Studio’s zijn terug met een nieuwe stopmotion-film. Deze keer wordt de menselijke evolutie op een ludieke manier onder de loep genomen.

Toy Story 4 - 26 juni

Normaal gezien zouden we de wenkbrauwen fronsen bij een viérde film over dezelfde franchise, maar Toy Story schopte het al drie keer tot een goed einde, dus ons vertrouwen blijft in leven. Woody en zijn maatjes komen in een speelgoedoase terecht die ze nog nooit hebben bezocht: de kermis. Ook fijn: het herderinnetje Bo Peep, het liefje van Woody dat we al sinds de eerste film niet meer hebben gezien, keert deze keer ook terug.

The Secret Life Of Pets 2 - Juli, onbepaalde datum

De sequel van het verhaal over enkele geliefde huisdieren die lol trappen terwijl de baas van huis is, heeft helaas nog geen officiële Belgische releasedatum. We weten wél dat we hem mogen verwachten in juli.

Playmobil: De Film - 7 augustus

Onder het motto ‘wat Lego kan kunnen wij ook’ komt speelgoedmerk Playmobil dit jaar met een langspeelfilm over hun eigen figuurtjes. Wie nu al schouderophalend verder wil scrollen buigt zich eerst misschien nog even over de stemmencast, die toch wel een paar grote namen telt: Daniel Radcliffe (Harry Potter), zangeres Meghan Trainor en de nieuwe Queen-frontman Adam Lambert.

Spies In Disguise - 14 augustus

Voor de indrukwekkende stemmencast alleen al, met onder andere Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) en Will Smith, zouden we gaan kijken. Maar ‘Spies In Disguise' belooft echter ook één van de meest originele films van 2019 te worden. Een geheim agent gaat namelijk iets té ver met zijn undercover-kostuum, en komt vast te zitten in de vorm van... een duif.

Angry Birds 2 - 23 oktober

Hoewel de eerste film jammer genoeg beschreven werd als ‘één van de grootste flops in animatie aller tijden’, zijn de kwade vogels terug voor meer. Dit najaar trekken ze weer ten strijde tegen de varkens.

Farmageddon: A Shaun the Sheep Movie - oktober, onbepaalde datum

Shaun het Schaap is terug in een tweede film. Dit keer heeft hij een horde aliens om te verslaan.

Frozen 2 - 27 november

Misschien wel de meest langverwachte animatiefilm van het jaar: ‘Frozen 2' komt eraan. Hoewel we voorlopig nog niets weten over het verhaal en een eventuele andere titel, is het wel bekend dat er een tijdsprong wordt gemaakt in het verhaal. De geliefde zusjes, prinses Anna en koningin Elsa, keren samen met hun vrienden terug op een avontuur dat volgens actrice Kristen Bell “absoluut geen cliché” zal zijn. Het is wachten tot het opnieuw winter wordt voor we de film te zien krijgen, maar hé, ‘de vrieskou daar zaten we toch niet mee’.

Sing 2 - 23 december

‘Sing', de prent over een vrolijke dierenbende die een talentenjacht organiseert, krijgt een vervolg. Na het succes van het origineel is het blij afwachten wat de groep vriendjes nu weer in petto heeft.

Sonic The Hedgehog - december, nog onbepaalde datum

Het zorgt voor gemengde reacties, maar ja hoor, ook Sonic krijgt zijn eigen film. De egel uit de beroemde computerspelletjes komt in december naar het grote scherm.