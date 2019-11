De schuldige is bekend: John Boyega liet ‘Star Wars’-script slingeren MVO

28 november 2019

12u30

Bron: ANP 0 Film John Boyega was de sloddervos die per ongeluk een script van de nieuwe ‘Star Wars’-film liet slingeren. De Britse acteur gaf zijn fout toe in een interview met ‘Good Morning America’. Hij gaf daarin min of meer zijn vrienden de schuld.

“Ik zou een ander appartement toegewezen krijgen en ik had het script onder mijn bed gelegd”, zo legt John de situatie uit. De avond voordat hij zou vertrekken dacht hij dat hij zich de volgende dag nog wel zou herinneren, maar niets was minder waar. “Mijn vrienden kwamen en we hebben toen een klein feestje gevierd. Het script is toen blijven liggen.”

Het document kwam boven water toen een schoonmaker het vond en het vervolgens op eBay te koop zette. Disney kon nog net ingrijpen voordat het de wijde wereld in ging. “Het stond te koop voor zo’n 65 pond (76 euro, nvdr). Die persoon wist het absoluut niet op waarde te schatten!”, aldus John, die de rol van Finn speelt in de ‘Star Wars’-films.

Mickey Mouse

De acteur kreeg al snel door dat hij een fout had gemaakt. “Het was best wel eng. Ik kreeg allemaal telefoontjes van iedereen”, zegt John. “Zelfs Mickey Mouse belde me”, voegde hij er grappend aan toe.

Regisseur J.J. Abrams stelde eerder al dat er maar enkele kopieën van het script in omloop zijn. Deze zijn op speciaal papier gedrukt zodat je ze niet kan kopiëren. De nieuwe ‘Star Wars’-film ‘The Rise of Skywalker’ komt volgende maand uit.