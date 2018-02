De releasedatum voor 'Jurassic World 3' is al bekend DBJ

21 februari 2018

21u14

Bron: ANP 0 Film Het tweede deel van 'Jurassic World' is nog niet eens uit of de voorbereidingen op de derde film zijn al begonnen. Universal Pictures heeft de voorlopige releasedatum op 11 juni 2021 vastgesteld, meldt Variety. Colin Trevorrow is net als bij de eerste twee delen aangesteld als de scriptschrijver. Hij krijgt dit keer hulp van Emily Carmichael.

Dat er een derde deel van de dinosauriërsreeks aan zit te komen is geen verrassing meer. Trevorrow hintte in een eerder interview al op een trilogie. "Ik herinner mij dat ik tijdens het maken van het eerste deel tegen Steven Spielberg zei: dit is het begin, daar is het middenstuk en hier is het einde van het einde. Dat is waar we naartoe willen", zei hij.

Het tweede deel, Jurassic World: Fallen Kingdom, komt op 22 juni uit. De hoofdrollen zijn opnieuw voor Chris Pratt en Bryce Dallas Howard. De eerste film was in 2015 een monsterhit met een wereldwijd opbrengst van zo'n 1,6 miljard dollar.