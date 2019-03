De releasedatum voor de ‘Sopranos’-film is bekend, met zoon van James Gandolfini in de hoofdrol DBJ

14 maart 2019

20u29

Bron: ANP 6 Film De Sopranos-film ‘Newark’ wordt op 25 september 2020 uitgebracht in de bioscopen. Dat meldt Variety. Als de bioscoopfilm uitkomt is het ruim dertien jaar geleden dat de Emmy-winnende maffiaserie ‘The Sopranos’ stopte.

Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen en John Magaro vormen de cast van ‘Newark’. Michael Gandolfini, de zoon van wijlen Sopranos-ster James Gandolfini, zal een jongere versie van het beroemde personage van zijn vader, Tony Soprano, spelen.

De bioscoopfilm is een zogeheten prequel, dat is een film die de voorgeschiedenis van de verhaallijn in de dramaserie behandelt. De film speelt zich af in de tijd van de Newark-rellen in de jaren zestig. Dat was een tijd waarin de Afro-Amerikanen en de Italianen van Newark elkaar in de haren vlogen. Dit werd de gangsters in beide groepen fataal.

Vijf Golden Globes

Alan Taylor is aangetrokken als regisseur van de film die eerder als werktitel ‘The Many Saints of Newark’ had. Taylor regisseerde ook negen afleveringen van ‘The Sopranos’, naast zeven afleveringen van ‘Game of Thrones’ en de films ‘Thor: The Dark World’ en ‘Terminator Genisys’.

Een van de schrijvers van de film is Lawrence Konner, die ook aan The Sopranos meeschreef. Ook maker David Chase is bij de productie betrokken, als producent en co-auteur. De tv-serie The Sopranos telde zes seizoenen en liep van 1999 tot 2007. De serie won 21 Primetime Emmy Awards en vijf Golden Globe Awards voor de eerste twee seizoenen. Hoofdrolspeler James Gandolfini overleed in 2013. Acteur Frank Vincent overleed in 2017. Andere hoofdrollen waren er voor Edie Falco, Steven Van Zandt, Jamie‑Lynn Sigler, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Steve Schirripa en Tony Sirico.