Dé Oscarsollicitatie van Netflix mocht 140 miljoen kosten: ‘The Irishman’ is vanaf vandaag online te bekijken MVO

27 november 2019

11u06 8 Film Vandaag is het zover, ‘The Irishman’ is eindelijk te bekijken op Netflix. De prent met Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci moet dit jaar één van de Oscarpareltjes van de streamingzender worden. Wie hem graag wil zien moet wel wat tijd op overschot hebben, de film duurt namelijk 3 uur en 30 minuten.

De film van Martin Scorsese was al sinds 19 november te zien in de bioscoop, maar vanaf nu kunnen ook Netflix-abonnees wereldwijd een kijkje nemen. Dat komt omdat de meest filmstudio’s die Scorsese contacteerde geen interesse hadden in de prent, waarop hij dan maar een deal met Netflix sloot. ‘The Irishman’ wordt gezien als dé Oscarsollicitatie van de streamingzender, waarmee ze net als vorig jaar met ‘Roma’ een beeldje hopen binnen te halen. Het mocht dan ook wat kosten: de productie van de film had een prijskaartje van 140 miljoen dollar.

Het verhaal

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van oorlogsveteraan Frank Sheeran, een scharrelaar en huurmoordenaar die samenwerkte met de meest notoire onderwereldfiguren uit de 20ste eeuw. De film centreert zich rondom één van de grootste onopgeloste moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis: de verdwijning van de legendarische vakbondsleider Jimmy Hoffa. ‘The Irishman’ neemt ons mee op een reis door de verborgen wereld van de georganiseerde misdaad: de dagelijkse werking, de onderlinge rivaliteit en de connecties met politieke mainstream.

Nog meer Oscars

Netflix doet dit jaar duidelijk een gooi naar de Oscarbeeldjes. Niet alleen met ‘The Irishman’, maar ook met andere kwaliteitsfilms zoals ‘A Marriage Story’, ‘The King’ en ‘The Two Popes’.