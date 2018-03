De Oscars zouden weleens een érg verrassende winnaar kunnen hebben (en dit is daarvoor de reden) DBJ

04 maart 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Zondagnacht worden de 90ste Oscars uitgereikt en die zouden weleens een erg verrassende winnaar kunnen krijgen. Een dag voor de uitreiking werd namelijk bekend dat de horrorfilm 'Get Out' van Jordan Peele de belangrijkste prijzen op de I ndependent Spirit Awards heeft gewonnen. De Spirit Awards zijn de grootste filmprijzen in het Indie-circuit. De voorbije vier jaar won de Beste film op dat festival ook telkens de Oscar voor Beste Film.

De Spirit Awards bekronen producties die niet meer dan 20 miljoen dollar gekost hebben en traditioneel worden ze uitgereikt de dag voor de Oscars in een feesttent op het strand van Santa Monica. De vorige vier jaar wonnen de winnende films 'Twelve years a slave', 'Birdman', 'Spotlight' en 'Moonlight' telkens ook de Oscar voor beste film.

Het zou dus zo maar eens kunnen dat dat ook dit jaar ook het geval is. Zeker als je weet dat The Academy (de paar duizend leden die hun stem mogen uitbrengen op de Oscars) dit jaar is uitgebreid met voornamelijk vrouwen en mensen met een etnische achtergrond.

'Get Out' is de horrorfilm van de zwarte regisseur Jordan Peele. Nog voor de Oscars worden uitgereikt, schreef hij al geschiedenis want Peele is nog maar de vijfde zwarte regisseur die genomineerd werd voor de Oscar van Beste Regie en hij is slechts de derde persoon die genomineerd werd voor Beste Scenario, Regie én Film.

#Metoo

Zeker in het licht van de #metoo-beweging zou het kunnen dat Hollywood een sterk signaal wil geven door een film van een zwarte regisseur en met een klein budget de prestigieuze Oscar voor Beste Film te laten winnen. In de hele Oscargeschiedenis won trouwens met 'Silence of the Lambs' nog maar één film de Oscar voor Beste Film.

De Oscars zijn te volgen op www.hln/Showbizz vanaf 5u 's morgens.