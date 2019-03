De ongelooflijke transformatie van John C. Reilly in Oliver 'de dikke' Hardy DBJ

13 maart 2019

Vandaag verschijnt ‘Stan and Ollie’, een film over Stan Laurel en Oliver Hardy. De film gaat over de periode na de gloriedagen van het duo. Acteur John C. Reilly zet een schitterende Oliver Hardy neer, maar moest daarvoor een stevige transformatie ondergaan.