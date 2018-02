De officiële trailer van 'Baba Yega: The Movie' is er! JDB

12 februari 2018

Na een intense draaiperiode is het nog wachten tot 28 maart alvorens de film in de bioscopen komt, maar de trailer is inmiddels al wel klaar. De wezentjes van Baba Yega krijgen hun eigen film, en het belooft een zotte bende te worden.

In de film verdwijnt één van de vijf Baba’s van de aardbodem en moeten zijn vrienden hem terugvinden. Daarbij nemen ze het op tegen de kwaadaardige Cordelia Zen, die alle kinderen van hun spontaniteit en levensvreugde probeert te bestelen.

Naast de Baba Yega’s, spelen o.a. ook Barbara Sarafian, Rik Verheye, Tom Audenaert, Joke Devynck, Ludo Hoogmartens, Stefaan Degand en Sam Louwyck mee in de film.

Baba Yega werd in 2016 bekend als winnaar van ‘Belgium’s Got Talent’. Vorig jaar eindigden ze ook bij de laatste drie finalisten in ‘Das Supertalent’, de Duitse tegenhanger van ‘Belgium’s Got Talent’.

Niet alleen voor Baba Yega, maar ook voor het productiehuis Geronimo is het de eerste langspeelfilm. Het productiehuis is vooral bekend van “Helden Van Hier” op VTM en de Emmy-genomineerde programma’s “Flying Doctors”, “Missie Mosango” en “Soundtrack”.